Soroptimis, serata dedicata al benessere delle donne

Una serata dedicata alla salute delle donne in un particolare persiodo della vita che è quello della menopausa. Il Club Soroptimist International di Modena, nella splendida cornice di Villa Cesi, ha chiesto a due relatrici di eccezione di parlare del ’Benessere nella pre e post menopausa’, tema delicato ma molto importante e spesso con siderato "un tabù".

Anna Grasso, ginecologa del Policlinico e Paola Molinari, medico estetico, hanno chiaramente spiegato alla qualificata e folta platea in ascolto che la cosa più importante da tenere a mente è assolutamente il corretto stile di vita. "Quello della menopausa – ha detto Anna Grasso – è un momento delicato per la donna ma va affrontato con consapevolezza e ottimismo per vivere bene anche quando c’è un cambiamento nella propria vita. Perché di questo si tratta: un cambiamento che va affontato senza paura anche per non cadere in depressione. E’ chiaro che bisogna adattarsi e cambiare un po’ le proprie abitudini di vita seguendo una dietà più rigorosa e facendo attività fisica. Inoltre oggi ci sono anche terapie ormonali che, sotto stretto controllo medico, possono aiutare se i sintomi sono particolarmente problematici". Paola Molinari si è concentrata sui cambiamenti ’estetici’ sottolineando che "è giusto prendersi cura di se stesse, cercare di migliorare ma senza avere l’ossessione di sembrare troppo giovani".