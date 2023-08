Sos viaggi e vacanze "Voli cancellati e bagagli dispersi: un’estate di caos"

di Giorgia De Cupertinis

Aerei in ritardo, voli cancellati, bagagli dispersi. Trasporti scadenti o strutture in mano al degrado. Sono diverse le ’insidie’ e le difficoltà capaci di trasformare improvvisamente un viaggio da sogno in una vacanza da incubo. E in Italia come all’estero, anche quest’anno le segnalazioni non sono state risparmiate. "L’estate non è finita, ma per ora possiamo dire che sia stata sicuramente movimentata – precisa Gabriella Guidetti di Sos Turista –. Abbiamo risposto a centinaia e centinaia di telefonate. I casi sono infatti tanti e differenti tra di loro".

Sos Turista – lo sportello nazionale di Federconsumatori, con sede a Modena – si pone infatti l’obiettivo di offrire aiuto a chiunque per svago, per lavoro o per necessità si trovi in viaggio e incontri una situazione di difficoltà. Difficoltà che – come un fulmine a ciel sereno – si confermano capaci di rivoluzionare i piani di famiglie, gruppi e coppie lontane da casa propria. "Quest’anno ci sono state tre ’macro’ situazioni di disagio che hanno colpito i turisti – continua Guidetti – gli incendi in Grecia, gli incendi in Sicilia, e il fallimento di una nota catena di hotel specializzata in vacanze per famiglie con bambini, con il problema dei rimborsi annesso. Questi sono stati i tre colpi più duri, perché hanno causato non pochi problemi a chi aveva scelto di trascorrere lì le vacanze o sarebbe dovuto partire dopo pochi giorni".

Ma non è finita qui. "Allo stesso tempo, anche quest’anno i turisti hanno dovuto fare i conti con voli in ritardo, o addirittura cancellati, bagagli dispersi, non ritrovati, e molto altro ancora. Tra i casi che ci sono stati segnalati possiamo citare anche le punture di insetto o strutture non adeguate a quelle richieste". E così, tra l’incognita dei rimborsi e le difficoltà da superare, per alcuni le vacanze non sono state di certo in linea con le aspettative.

Tutte segnalazioni che lo sportello ha tempestivamente raccolto: "ll consumatore ci chiama e noi diamo consulenza gratuita comunicandogli come può agire. Poi, lo stesso consumatore potrà decidere se consegnare la pratica allo sportello: a quel punto c’è un iter da seguire per cercare di ottenere il risarcimento che spetta al consumatore. Come ad esempio accade se c’è un ritardo aereo o uno smarrimento del bagaglio: in quel caso, entriamo in contatto con la controparte, rispettando tutte le normative, che sono svariate".

Pandemia alle spalle, ora le persone sembrano infatti tornare a viaggiare e a muoversi con molta più libertà: "Anche per questo motivo possiamo notare come le prenotazioni per viaggi e vacanze siano spalmate un po’ su tutti i paesi del mondo". Tanto che, anche sotto la Ghirlandina, il flusso di turisti continua la sua corsa. "Sappiamo che anche qui a Modena il turismo è aumentato e sta registrando buoni risultati. Per fortuna non ci hanno segnalato scontentezze o disagi vissuti qui sul territorio". "L’estate, comunque, non è ancora finita – ribadisce Guidetti – e l’eco proseguirà per tutto settembre. C’è chi è in vacanza adesso e chi deve ancora torna a casa o partire, chi si guarda intorno e chi magari ci chiamerà a breve. A ogni modo, per ora possiamo già sottolineare come quest’estate sia stata ’movimentata’...".