Sosta, aumento delle tariffe: "Ennesimo regalo del Comune alla società dei parcheggi"

"L’aumento delle tariffe dei parcheggi nelle zone più vicine al centro è l’ennesimo regalo di un’Amministrazione che, nel corso degli anni, non ha fatto altro che favorire Modena Parcheggi SPA". Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, stigmatizza il ritocco delle tariffe per il parcheggio in alcune zone delle città. In particolare gli aumenti di 5 centesimi riguardano la sosta oraria sui Viali (da 1,40 a 1,45), mentre non cambiano le tariffe orarie di ’margini interna’ (1,05), ’margini esterna’ (70 centesimi) e per i posti in prossimità del centro storico (2,15).

"Si tratta dell’ennesimo aumento delle tariffe effettuato in pochi anni – attacca Pulitanò – l’anno scorso il Comune aveva aumentato le tariffe del 20%, senza dimenticare che la sinistra modenese aveva azzerato il canone a dicembre 2020 per un importo di 123mila euro, oltre ad aver versato nelle casse della società che gestisce i parcheggi 350mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid".

A partire dal Novi Park, aggiunge il coordinatore provinciale, "il mega e inutile parcheggio interrato che doveva risolvere i problemi di accesso al centro storico, ma di fatto si è trasformato in un luogo di degrado e criminalità, il fallimento delle politiche di programmazione della sinistra modenese è sotto gli occhi di tutti". A tal proposito, "Modena Parcheggi SPA, ha dimostrato di disinteressarsi al decoro dell’area, diventata terra di nessuno e triste piazza di spaccio e diffusa delinquenza. Ormai, parcheggiare nei pressi del centro è impossibile, le soluzioni alternative all’automobile non esistono".

L’alternativa proposta dal centrodestra in caso di vittoria è "risolvere la convenzione con Modena Parcheggi e costruire un parcheggio multipiano al posto degli uffici in via San Giovanni del Cantone".