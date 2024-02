Sostenere la crescita dei redditi entro il 2030

Per il futuro della società è importante centrare alcuni obiettivi internazionali. Questi sono i punti tratti dalla Agenda ONU 2030 su cui vale la pena riflettere: il primo è che entro il 2030, occorre raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale. Il secondo, è che sempre entro il 2030, bisogna potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. Il terzo, assicurare pari opportunità e ridurre disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito. Il quarto punto: adottare politiche in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza.

Nicolò e Marco

II A Sacro Cuore, Carpi