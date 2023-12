Sostenibilità e design di qualità, premiati i brand di Panariagroup

I brand di Panariagroup pluripremiati per la sostenibilità e il design. Cotto d’Este e Lea Ceramiche, brand del Gruppo guidato da Emilio Mussini, hanno infatti ottenuto importanti riconoscimenti agli Archiproducts Design Awards. Pura, una delle ultime collezioni di Cotto d’Este, che quest’anno celebra i trent’anni dalla fondazione, ha ricevuto il Sustainability Award per l’impegno nel ridurre l’impatto del ciclo produttivo, e lo stesso riconoscimento è andato alla collezione Pigmenti di Lea Ceramiche, firmata per l’occasione da Ferruccio Laviani che, oltre al Sustainability Award, è stata insignita anche di un Archiproducts Design Award. I riconoscimenti suggellano un anno importante per il Gruppo, già protagonista di una riorganizzazione commerciale presso le business unit statunitensi e due acquisizioni strategiche perfezionate in Germania e Portogallo che garantiscono al Gruppo il mantenimento della propria leadership sul mercato. "Questi riconoscimenti rappresentano un’ulteriore conferma dei risultati raggiunti dal Gruppo a livello di sostenibilità e ricerca e ci rendono orgogliosi di quanto stiamo facendo, confermando che siamo sulla strada giusta", il commento del Presidente di Panariagroup Emilio Mussini.