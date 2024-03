Sostituzione maternità con diploma di ragioneria

Il Centro per l’Impiego di Vignola fa presente che una nota ditta di rivendita di materiali edili sita a Marano sta conducendo la ricerca 1 impiegato/a amministrativo/a per sostituire una persona nel frattempo andata in maternità. A chi è interessato/a si evidenzia che chi verrà assunto/a avrà come principali mansioni da svolgere la emissione ddt, oltre che rispondere al centralino e utilizzare il pacchetto office. I candidati/e dovranno inoltre dare prova di saper utilizzare i programmi word ed excel, possedere anche una esperienza pregressa nella mansione ed aver conseguito il diploma di ragioneria. I candidati/e dovranno avere buone capacità relazionali soprattutto nel rapporto diretto col pubblico. A chi verrà assunto/a si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo pieno. Inviare le domande entro domani tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe