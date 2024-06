Sotto questo sole Bugo, Belli e i Twins

"Per fortuna che ci sono io" è il nuovo album di inediti di Bugo (nella foto) che contiene anche il singolo "Carciofi", una canzone "meravigliosamente stupida", dice l’inafferrabile rivoluzionario della musica italiana: domenica 16 a Fiorano il cantautore sarà l’ospite speciale del festival Quarantenna1. Sempre domenica in piazza Libertà a Maranello farà tappa il tour estivo di Paolo Belli e della sua big band: uno show rinnovato, con tutti i grandi classici (come "Ladri di biciclette", "Sotto questo sole" e Dr Jazz & Mr Funk"). Già questa sera al campo sportivo di Ravarino sarà protagonista Arisa, ammiratissima: il suo singolo "Baciami stupido" è già fra le canzoni candidate a diventare tormentoni dell’estate.

Anche protagonisti internazionali nella settimana a sette note. Al parco Lennon di Castelnuovo, giovedì 13 sarà alla ribalta Hugo Race, eclettico musicista australiano già membro dei Birthday Party e dei Bad Seeds di Nick Cave: presenterà il suo progetto solista Hugo Race Fatalists e l’album "Once Upon a Time in Italy", tra brani di desert blues ed echi di colonne sonore italiane in una veste completamente inedita. Mentre in fiera a Modena, alla Green Code Arena, sabato 15 arriveranno The Twins, un mito degli anni ‘80: fra le loro hit, "Face to face, heart to heart" e "Ballet dancer".

