Sozzigalli in festa tra musica e show

Due weekend, a partire da oggi, animeranno Sozzigalli, lungo il Secchia, con musica, cibo, divertimento. Da oggi a domenica il parco del ritrovo sportivo della frazione di Soliera, lungo via Carpi-Ravarino, ospita la Sagra di San Bartolomeo mentre nella stessa location dall’8 al 10 settembre arriverà ’Sozzigalli in festa’ con la festa del tortellino e una goliardica Notte degli Oscar. Spazio alla gastronomia da questa sera con cene a base di porchetta, la grigliata di domani e la polenta con ragù di domenica con la musica dei dj di Radio 54 Soliera (oggi), il Gospel Experience Choir (domani) e i balli latini con Chiara e Andrea. Nei tre giorni è in programma anche il torneo di beach volley (iscrizioni: 340.6280263). La festa si replica dall’8 al 10 settembre per un programma che vedrà esibirsi venerdì 8 i RadioKomModena, con n’abbuffata di cover di Vasco Rossi, sabato 9 una divertente ’Notte degli Oscar’ alla quale si potrà partecipare solo vestiti eleganti, tra paparazzi e tappeti rossi. Infine serata finale domenica 10 settembre con lo Stand Up Comedy. (info e prenotazioni tavoli 338.8356601 e 338.8627848).