Spaccia in stazione cocaina e hashish, finisce in manette

Un arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, a Sassuolo, in zona stazione. Zona nota alle forze dell’ordine e monitorata con le attenzioni del caso, presso la quale, nel pomeriggio di lunedi, i Carabinieri della Compagnia sassolese hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 40enne. L’uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar: fermato dai Militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina, suddivisa in 17 dosi pronte per lo spaccio, modica quantità di hascish, alcune compresse di farmaci oppioidi e circa 40 euro in contanti. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato mentre il 40enne è finito alla Casa Circondariale di Modena Sant’Anna.