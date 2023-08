Spallanzani, più iscritti e nuova succursale

Sarà un anno scolastico speciale quello che si sta per aprire per l’istituto superiore Lazzaro Spallanzani. Come previsto, sono infatti in corso i lavori di realizzazione di una nuova palazzina nella sede centrale dell’istituto. Per questo sarà necessario, molto probabilmente per un paio d’anni e già a partire dal prossimo settembre, trasferire parte degli studenti altrove. L’amministrazione comunale ha annunciato, ieri, che la "nuova succursale" dello Spallanzani sarà a Manzolino, in via Gabriele D’Annunzio. Nello specifico, sarà utilizzato l’edificio che già ospitava la ex scuola media Marconi. Per prendere piena confidenza con le aule e i nuovi spazi, proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 18.30, lo Spallanzani ha organizzato un "open day" rivolto a studenti e genitori. "A Manzolino – ha confermato la dirigente scolastica Maura Zini – sarà ospitato l’intero indirizzo tecnico agrario del nostro istituto, in tutto otto classi". Ancora, la dirigente scolastica ha confermato che sarebbe stato impossibile proseguire con l’attività didattica nella sola sede centrale castelfranchese, poiché la vecchia palazzina, che ha ospitato gli studenti fino allo scorso anno scolastico, non è più a norma, ed è quindi necessario realizzarne una ex novo. Infine, la dirigente ha espresso soddisfazione per i traguardi che sta continuando a tagliare il suo istituto, che si sta rinnovando non solo dal punto di vista strutturale. "Le iscrizioni quest’anno sono state in aumento – spiega – e dai 1050 studenti dello scorso anno siamo passati a 1100. A destare interesse, in particolare, è stato il nuovo indirizzo che partirà proprio quest’anno e che rappresenta un unicum nella nostra provincia: Turismo Agroalimentare Sostenibile, della durata di quattro anni". Dall’amministrazione comunale poi spiegano: "La realizzazione della nuova succursale dello Spallanzani rientra nell’ambito di un ventaglio di interventi fortemente voluti e realizzati dall’amministrazione comunale che hanno interessato negli ultimi mesi la frazione di Manzolino.

Tra questi lavori spiccano la realizzazione di un nuovo campo multisport attrezzato e la riqualificazione di aree verdi, aree gioco e camminamenti pedonali". Il sindaco Giovanni Gargano aggiunge: "Nell’ottica di un continuo sviluppo del concetto Castelfranco Emilia Città Policentrica, prestiamo sempre una massima attenzione allo sviluppo delle nostre frazioni".

Marco Pederzoli