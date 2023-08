"Spandimenti di fanghi pesanti nella cava Solimei di San Cesario"

Il consigliere comunale d’opposizione Mirco Zanoli ha comunicato ieri di avere depositato in Comune una richiesta di interrogazione urgente a risposta scritta sugli ’Spandimenti di fanghi contenenti metalli pesanti in cava Solimei’. Nell’interrogazione, Zanoli chiede tra l’altro a quale profondità avviene lo spandimento dei fanghi, "chi risulta essere il proprietario dell’area della cava in cui avviene lo spandimento, e in virtù di quali accordi l’azienda agricola risulta autorizzata allo spandimento proprio lì?".