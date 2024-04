"Spariti nel nulla 158 cani e gatti, ci opponiamo all’archiviazione"

È fissato per il prossimo martedì 16 aprile, in tribunale a Modena l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da Animal Liberation, attraverso il proprio legale Cristiana Soverini. L’associazione, infatti, denunciò la sparizione di 158 cani e gatti dal canile di Finale Emilia, denunciando il gestore del canile, il Comune di Finale Emilia e l’ASL per falso in atto pubblico (secondo l’associazione avendo mascherato le sparizioni con false adozioni), omissioni di atti d’ufficio e violazione del codice sugli appalti.

"Incredibilmente, a fronte della nostra denuncia, il Pm ha chiesto l’archiviazione – affermano dall’associazione –. Abbiamo presentato opposizione tramite il nostro avvocato, Cristiana Soverini, del Foro di Bologna e martedì sarà un giorno decisivo. Siamo in ansia perché se reati così gravi non fossero perseguiti, si rischierebbe di aprire la porta ad ogni abuso a danno degli animali".