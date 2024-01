Speronano l’auto dei carabinieri: tre arresti

Si trovava da tempo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, con possibilità di recarsi al Sert su autorizzazione del Giudice per sostenere incontri tesi alla disintossicazione. Nella serata di mercoledi l’uomo, un 46enne di Formigine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo che era uscito dalla sua abitazione per acquistare la droga.

I suoi movimenti, infatti, non sono sfuggiti ai militari impegnati in un servizio di pattuglia, che lo hanno notato intento a dialogare con gli occupanti di un’autovettura, dai quali ritirava un oggetto attraverso lo sportello consegnando in cambio una banconota. L’intervento dei militari consentiva di fermare subito l’indagato, trovato in possesso di un involucro con circa 6 grammi di hascisc, mentre l’autovettura, eludendo l’alt, cercava di forzare il blocco imposto speronando altra pattuglia giunta in supporto, per poi essere bloccato. I due occupanti, pregiudicati stranieri di 25 e 26 anni, uno dei quali cercava ulteriormente di darsi alla fuga a piedi, sottoposti a perquisizione venivano trovati in possesso di diverse dosi di cocaina. Lo speronamento del mezzo militare causava lesioni a due Carabinieri, con prognosi per 5 e 30 giorni.

L’indagato agli arresti domiciliari veniva tratto in arresto per evasione, mentre i due stranieri venivano sottoposti ad analoga misura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Un’altra operazione andata a buon fine, grazie all’intrapredenza dei carabinieri e al controllo sul territorio. I pattugliamenti continui danno i loro futti con l’arresto di criminali e spacciatori.

Stefano Fogliani