Spettacoli dal vivo, corsi di formazione

La formazione è da sempre un fattore chiave per rafforzare le realtà della produzione artistica, ma è anche una opportunità per offrire tante possibilità di lavoro e occupazione sul nostro territorio regionale. Per tali motivi la Regione Emilia-Romagna ha da poco deciso di finanziare 51 corsi gratuiti, che concorrano a qualificare le molteplici competenze delle professionalità che operano e contribuiscono ad alimentare e far crescere quello spettacolo dal vivo che oggi vede un eccezionale moltiplicarsi di proposte e iniziative sul territorio. L’offerta formativa spazia in diversi campi che richiedono elevate specializzazioni: dalla musica alla danza, dal teatro di prosa all’opera, dal teatro di figura al musical. Per questo serve preparare profili professionali quali il cantante lirico, il danzatore, l’attore, il musicista, il performer, il drammaturgo o profili più tecnici quali lo scenografo, il tecnico del suono, delle luci e l’allestitore. I corsi organizzati in Regione sono di diversa durata e qualificazione: corsi di alta formazione (300-1000 ore) a sostegno dell’innovazione del sistema regionale dello spettacolo; di formazione professionalizzante (300-600 ore) per conseguire una qualifica professionale; corsi di formazione permanente (80-150 ore) e corsi legati a singoli festival e rassegne (60-180 ore) per ampliarne le ricadute nel settore e contestualmente consentire l’acquisizione di competenze spendibili nei ruoli. Per conoscere tutti i dettagli su titoli e contenuti basta andare sul sito dedicato: https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/spettacolo