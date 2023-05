Spilamberto, Glielmi entra in giunta "Sport e ambiente, darò il meglio"

Colpo di scena in Giunta a Spilamberto: a circa un anno dalle prossime elezioni comunali, quando la comunità locale sarà chiamata a eleggere il nuovo sindaco (che non potrà più essere Umberto Costantini perché ha esaurito il doppio mandato consecutivo), entra un nuovo assessore. Si tratta del consigliere comunale Massimo Glielmi, al quale sono state attribuite le deleghe ad Ambiente, Sostenibilità e Sport. Spilambertese, 48 anni, titolare dal 2006 di un’azienda che fa riparazioni e manutenzione su impianti termici, opera da tempo nel volontariato. Ha iniziato a fare il clown nelle corsie degli ospedali e si è impegnato nell’ambito di un’associazione di Modena per dieci anni (come vicepresidente e responsabile della formazione). Da dieci anni è molto attivo nell’ambito della F.C. Spilamberto 96, società di calcio storica, per la quale si è occupato in particolare del settore giovanile (attualmente conta 300 bambini). Nel 2019 è stato eletto consigliere comunale per il gruppo Spilamberto con il Centrosinistra. Che questa sia una manovra per lanciare un possibile candidato in vista delle elezioni comunali 2024, è una voce che al momento non trova conferme, ma nemmeno smentite. Fa riflettere su questo tema, senz’altro, la tempistica della nomina, che arriva appunto a un anno dalla tornata elettorale, senza nessuna sostituzione di assessori, ma con un’aggiunta. Sempre nell’ambito della revisione della Giunta spilambertese, salta pure all’occhio che Mirella Spadini non è più assessora ai lavori pubblici, una delega che il sindaco ha ora avocato a sé. A Spadini rimangono Edilizia Privata e Urbanistica, ma non fa nessuna polemica, almeno pubblicamente. "Abbiamo – ha detto – il Pug in dirittura d’arrivo. Mi dedico a questo e ad altre necessità urbanistiche". Lo stesso sindaco Costantini ha spiegato la scelta di riprendersi i lavori pubblici: "In quest’ultimo anno dobbiamo portare a compimento alcuni importanti progetti; per questo ho deciso di riorganizzare e potenziare con l’ingresso di una nuova persona la nostra Giunta. Vista l’importante mole di lavoro generata dal Pnrr ho pensato di seguire direttamente i lavori pubblici chiedendo aiuto a Carlotta Acerbi per seguire i progetti di espansione e rifunzionalizzazione della scuola". Quanto a Glielmi: "Mi è stato proposto di entrare in Giunta per occuparmi di sport e ambiente. Cercherò di fare del mio meglio e di dare una mano in questi due ambiti".

Marco Pederzoli