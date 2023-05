Spira mirabilis nelle Nozze di Figaro

I musicisti di Spira mirabilis, progetto musicale che ha trovato ’casa’ a Formigine, tornano in città. L’appuntamento è stasera alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), dove si esibiranno ne ’Le nozze di Figaro’, arrangiamento per fiati di J. N. Wendt. L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’orchestra è composta da musicisti professionisti provenienti da tutta Europa mossi dal desiderio di studiare insieme. Un ’laboratorio musicale’ che, in vista del suo 100esimo progetto, intende mettere in scena ’Le nozze di Figaro’ di Mozart utilizzando strumenti storici, per rivivere le sonorità del XVIII secolo.