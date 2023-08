Sporcizia, ragni e niente etichette Blitz in macelleria: attività sospesa

Controlli a tappeto dei Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri di Parma, in particolare a Carpi ma anche in altri comuni della provincia, nel settore della ristorazione etnica, portando alla luce numerose irregolarità. Nella città dei Pio, i militari hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria in una macelleria islamica: "gravi le criticità riscontrate", tra cui la presenza di circa 8 kg di carne privi di indicazioni sulla rintracciabilità (circa 100 euro il valore della merce), che sono stati sequestrati. "Gravi – fa sapere il Nas – anche le carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività": sporco diffuso su pavimenti, pareti e soffitto, ragnatele (e ragni), scarsa manutenzione oltre a frigorifero e attrezzature in pessime condizioni. A ciò si aggiungono la mancata o non corretta etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi, l’omessa esposizione del cartello indicante gli ingredienti e le sostanze utilizzate che possono provocare allergie o intolleranze nei clienti e la mancanza degli attestati di formazione per il personale alimentarista relativo a tre dipendenti dell’attività.

Per le gravi carenze igieniche e strutturali, su richiesta dei militari, è intervenuto il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale Ausl che ha emesso provvedimento di immediata sospensione dell’attività, limitatamente alle preparazioni gastronomiche di rosticceria. Nei confronti della legale responsabile, sono state comminate sanzioni pecuniarie per 4.100 euro.

A Soliera, nel corso di un’ispezione igienico-sanitaria in un ristorante etnico, sono state riscontrate "gravi carenze igienico-sanitarie" in tutti i locali dell’attività: sporcizia, ragni e blatte nonché formiche nei pressi delle attrezzature di lavoro del locale cucina, scarsa manutenzione e sporco all’interno dei frigoriferi e pozzetti congelatori, e mancata attuazione delle procedure di controllo relativamente agli animali infestanti. L’Ausl ha disposto l’immediata sospensione dell’attività e nei confronti del legale responsabile sanzione di 4.500 euro.

Anche a Sassuolo i Nas hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria in una rosticceria etnica, da cui sono emerse carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali dell’attività (multa di 1.500 euro).

Inoltre, nei giorni scorsi, i Nas hanno controllato una pizzeria di Mirandola, evidenziando diverse carenze igienico-sanitarie. Anche in questo caso multa.

Maria Silvia Cabri