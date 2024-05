"Sport, divertimento e salute: coinvolti oltre tremila bambini"

L’eccesso di peso in età infantile rappresenta, a livello mondiale, uno dei principali problemi di salute pubblica. Sul territorio, a contrastare sedentarietà e incentivare una cultura del benessere, della salute e della motricità c’è, da 17 anni, il Progetto Muoviti Muoviti, che nell’anno scolastico 2023/2024 si è ampliato con il progetto pilota Muoviti Muoviti Kids, specificatamente dedicato anche ai bambini di 4 anni frequentanti le scuole materne. Complessivamente anche in questa edizione sono state 15 le scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia che, tra Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno partecipato, per un totale di 3.100 bambini coinvolti, dai 4 ai 9 anni. Confermata anche l’attività in piscina, in accoglimento di un’esigenza avanzata da Soliera, e prosegue il progetto Muoviti Muoviti Special che, date e tante richieste ricevute dal corpo docenti, ha visto aumentare le ore dedicate, interessando oltre 120 ragazzi con disabilità.

Grande soddisfazione, dunque, per gli organizzatori, Centro Sportivo Italiano e UISP, che hanno dato vita all’iniziativa nel 2007/2008, in sinergia con la Consulta ‘Sport’ del Comune di Carpi, con l’obiettivo di promuovere l’attività ludico motoria, durante le ore di frequenza scolastica, tra i bambini dai 4 agli 9 anni delle scuole di Carpi, Soliera e Novi di Modena.

Con i 3100 bambini coinvolti, per un totale di 2000 ore di attività, il progetto ha raggiunto oltre 45.000 giovani, con un totale di 28.000 ore di attività svolte nell’arco dei suoi 17 anni di vita.