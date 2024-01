Spostamento legato all’espansione di Cpc. Un piano confermato dalla nuova proprietà

Del progetto di espansione di Cpc si è parlato di recente in consiglio comunale. L’assessora Anna Maria Vandelli ha infatti risposto all’interrogazione della consigliera Barbara Moretti (M5s), sugli effetti del cambio di proprietà della Cpc. "Attualmente non ci sono modifiche al progetto di espansione di Cpc rispetto all’area tra via del Tirassegno e il cavalcavia Cialdini. La nuova proprietà ne conferma la necessità in quanto il fabbricato, la movimentazione dei mezzi e la logistica dello stoccaggio di materiale richiedono anche quell’area". Moretti chiedeva, in particolare, "se l’acquisizione da parte del Gruppo Mitsubishi Chemical della piena proprietà di Cpc srl comporti modifiche nel piano relativo all’espansione dello stabilimento con particolare riferimento all’area dell’attuale sede del centro culturale islamico, anche in relazione alla scadenza prevista dello stesso accordo, al 2025". L’assessora Vandelli ha precisato che "l’azienda ha palesato nei vari incontri di voler portare avanti gli accordi come sottoscritti, per quello che è un intervento di rigenerazione sia dell’area tra via del Tirassegno e il cavalcavia Cialdini, sia dell’area dell’ex Pro Latte".