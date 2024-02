Sscòmed Bomporto, la beffa arriva all’overtime

E’ una beffarda sconfitta all’overtime, che interrompe la striscia positiva degli Scomed Bomporto nella C di hockey Inline, striscia che durava da 4 partite: come si temeva la trasferta di Ferrara si è confermata insidiosa per i gialloblù di Lucchini, che pagano una partenza contratta (al riposo sotto di due reti). Nella ripresa i modenesi riducono il distacco con una rete di Giulia Cipriano, poi in meno di due minuti piazzavano un 1-2 che poteva risultare decisivo. La rete del ferrarese Fabbri a ventuno secondi dalla sirena, e poi quella di Zabarri dopo 49 secondi ribaltano il risultato, lasciando agli Scomed un solo punto, per rimanere ancora in corsa per i playoff. Inline C, 8^ G.: Riccione-Empoli 3-0; Gufi PR-Imola rinv.; Warriors FE-Scomed Bomporto 4-3 (DTS); Forlì-Viareggio 8-2. CLassifica: Riccione punti 24, Forlì 18, Scomed Bomporto 16, Empoli 12, Ferrara (*) 11, Imola (*) 4, SPV Viareggio (**) 2, Parma 0. (**) = un asterisco ogni partita in meno.