"Stabile Costellazioni, ora stop al degrado"

"Non possono più essere tollerate situazioni di violenze e degrado all’interno dello stabile Costellazioni". Incontro martedì sera del candidato sindaco del centrodestra Luca Negrini con i residenti del Villaggio Zeta. Una delle tappe dei confronti con i residenti "per conoscere in maniera sempre più approfondita i punti di forza e le problematiche di ogni zona".

Argomento preponderante della serata è stato quello legato alla sicurezza "che un tempo era sotto controllo, tanto da rendere il quartiere della prima periferia appetibile per qualità di vita, e che ora è completamente allo sbando anche a causa del residence Costellazioni".

Per noi, ha detto Negrini, "la sicurezza rimane al primo posto nella scala delle priorità della città. Ho avuto modo durante il mio incontro di poter toccare con mano le preoccupazioni dei cittadini del Villaggio Zeta che sono sempre più angosciati da una situazione che sta colpendo tutte le zone della città, anche quelle che un tempo erano il fiore all’occhiello".

Oltre agli interventi sulla sicurezza "che metteremo in campo su tutto il territorio – ha proseguito il candidato sindaco del centrodestra – è evidente come nel quartiere Villaggio Zeta occorra un intervento strutturato e pensato all’unisono tra tutte le parti in causa, per poter riconsegnare ai cittadini quello che è sempre stato un quartiere residenziale tranquillo e vivibile. Non possono più essere tollerate situazioni di violenze e degrado all’interno dello stabile Costellazioni".