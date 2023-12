Stadio: 12mila euro di canone annuo

Pubblicato l’Avviso pubblico esplorativo "per la concessione dello stadio ’Enzo Ricci’. L’avviso riguarda l’affidamento della gestione del complesso sportivo, cui gli interessati devono rispondere entro il 22 gennaio con una manifestazione di interesse da recapitare all’Ufficio Protocollo del Comune di Sassuolo. La durata della concessione è stabilita in 4 anni, con decorrenza dal 1 agosto 2024 fino al 31 luglio 2028 ed è prevista la possibilità di rinnovare la convenzione per ulteriori 4 anni. Per la concessione in uso e gestione è previsto a carico del concessionario un canone annuo da versare al Comune di Sassuolo di 12mila euro più iva, 48mila euro totali.