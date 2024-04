Stadio verso il primo sold out della stagione

Cerca il primo sold-out stagionale, il Mapei Stadium domenica contro il Milan, e mica è detto non ce la faccia. La partita più vista, quest’anno, è quella contro la Juventus (20141 presenti) e quella di domenica (oltre 20mila tagliandi venduti, come da comunicazione del sito del Sassuolo) ha già messo la freccia, con possibile – probabile – sorpasso e vista su quel tutto esaurito che vale 21584 presenti già raggiunto in cinque occasioni. La prima contro l’Inter, nel settembre del 2013, poi tre volte – gennaio e settembre 2017, febbraio 2019 - contro la Juventus e l’ultima proprio contro il Milan che, il 22 maggio 2022, sul prato reggiano vinse il suo 19mo scudetto confermando quella tradizione favorevole che lo vuole imbattuto, al Mapei Stadium, ormai da 8 anni. I tifosi del Sassuolo contano sui neroverdi per sovvertire la statistica, il cassiere del Mapei Stadium conta invece sui tifosi rossoneri per fare il ‘sesto’ pieno di sempre.