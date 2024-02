Staffetta e Montanari sul podio

Si chiude con un bilancio più che positivo per la Fratellanza Modena, il terzo weekend dedicato ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, che si sono conclusi ad Ancona: dopo i primi due appuntamenti dedicati ai più giovani, nell’ultimo fine settimana sono state assegnati gli scudetti della categoria Assoluti, e nonostante un concorrenza di altissimo livello, con il meglio dell’atletica italiana, sono arrivate due medaglie, con l’argento della staffetta 4x2 giri femminile, ed il bronzo di Enrico Montanari nel salto triplo. Sono arrivate la domenica le maggiori soddisfazioni per la Fratellanza, che ha "aperto le danze" con la piazza d’onore nella staffetta femminile che, nonostante qualche cambio "in squadra", si conferma ai vertici italiani. Il quartetto gialloblù, inserito nella seconda delle tre serie in programma, ha battagliato per tutte le frazioni di gara con la sorpresa di giornata ovvero le vincitrici dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, che hanno preso subito le redini della gara, dopo l’avvio positivo della giovanissima Melissa Turchi, la novità del gruppo: dopo di lei Alessia Baldini e Alessandra Morandi hanno mantenuto alta l’andatura, per affidarsi poi ad Anna Cavalieri che ha dato vita ad una rimonta che non ha regalato per pochissimo il sorpasso sulle avversarie che si sono imposte in volata per solo 25 centesimi. Successivamente è arrivata la medaglia di bronzo per Enrico Montanari nel salto triplo, con il ravennate di casa Fratellanza che è tornato a valicare il muro dei 16 metri, con una bella misura alle spalle degli imbattibili Andy Diaz ed Emmanuel Ihemeje, entrambi oltre i 17 metri. Senza andare a podio, non sono mancati altri bei risultati per i modenesi, cominciando dai quinti posti di Yoro Menghi nell’Eptathlon, e Anna Cavalieri sui 400 metri piani, mentre Andrei Zlatan ha confermato l’ottimo stato di forma sui 60 piani, chiudendo al sesto posto, con primato personale, una gara che lo ha visto a due soli centesimi dal terzo gradino del podio. Nella stessa gara al femminile, la giovanissima classe 2006 Melissa Turchi è settima, così come la classe 2007, quindi Allieva, Francesca Buselli nei 3000 metri.

Nelle pedane, ottimo quinto posto per Nicole Romani nel salto in alto, ed un decimo per Lucy Omovbe nel lancio del peso. I podi, e gli ottimi piazzamenti ottenuti specialmente al femminile nelle tre rassegne tricolori, hanno regalato un grande risultato a livello di squadra alla Fratellanza, che ha chiuso al terzo posto assoluto della classifica combinata, ad un solo punto dall’Assindustria Sport di Padova seconda, dietro la fortissima Bracco Atletica di Milano.