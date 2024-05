Stasera ’Psicantria’ all’auditorium Bertoli

Il Lions Club Sassuolo, in collaborazione con il Lions Club Modena Sigonio Terre del Panaro, presenta il concerto esperienziale ‘Psicantria’, nato dalla collaborazione di Gaspare Palmieri ‘Gappa’, psichiatra e cantautore, e Cristian Grassilli, psicoterapeuta e cantautore. Teatro dell’evento l’auditorium ‘Pierangelo Bertoli’ di Sassuolo, in via Pia 108. "La vera intuizione, da parte di Palmieri e di Grassilli, è che la musica, meglio, la canzone, sia un mezzo fantastico, a poco prezzo, per creare empatia, per suscitare partecipazione", ha detto del duo Francesco Guccini. Inizio ore 21, ingresso libero.