Stazioni sciistiche, dalla Regione oltre mezzo milione

Stazioni sciistiche, finalmente una buona notizia. Dalla Regione arrivano investimenti urgenti per la sicurezza e la qualificazione degli impianti pubblici e privati. Si parla di 1,1 milioni per Cimone e Piane Mocogno nel Modenese, Febbio e Cerreto Laghi nel Reggiano e Prato Spilla, Schia Montecaio, Lagdei Lago Santo nel Parmense. Sono sette i progetti finanziati dalla Regione nel Modenese per complessivi 541.255 euro. Sei riguardano il Cimone: 130mila euro sono stati assegnati al Comune di Sestola per la sostituzione di una fune portante della funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro; 61.565 euro al Consorzio del Cimone per il miglioramento della sicurezza della stazione; 123.130 euro per la revisione generale della seggiovia ’Faggio bianco’ - III stralcio - e 61.565 euro per quella quinquennale della seggiovia ’Lago della Ninfa’, entrambi concessi alla Srl Passo del Lupo. Sempre per la sicurezza del Cimone sono stati attribuiti contributi a Zerolupi Srl per la revisione di due impianti a fune: 123.130 euro per il II stralcio della seggiovia ’Le Polle- Valcava’ e 30.782 euro per il I stralcio- della Seggiovia biposto. Infine, 11.080 euro sono stati destinati al Consorzio Piane di Mocogno per l’acquisto di quad (veicolo fuoristrada per tutti i tipi di terreni) per il soccorso sulle piste.

Intanto, grazie al ritorno delle neve si scia in Val di Luce, mentre si gioca sulla neve alle Piane di Mocogno. Senza contare le ciaspolate sul Cimone, Lago Santo. Un 25 aprile che offre varie possibilità di godere la neve dei giorni scorsi. Alle Piane ‘in via del tutto eccezionale il Jenny Kinderpark apre oggi in versione invernale con gonfiabili e piste da bob e slittini, con punti di ristoro al ristorante Mazzieri e alla Baita del Duca. Piste da fondo non battute, ma comunque invitanti per gli appassionati alle Piane e a Piandelagotti. Per lo sci da discesa, dopo un mese dalla forzata chiusura per mancanza di neve, oggi riaprono alcuni impianti di risalita in Val di Luce, il comprensorio sciistico posto tra Fiumalbo (versante emiliano) e Abetone (versante toscano). Dalle ore 8 alle ore 17 è prevista l’apertura della Telecabina Ovovia con la pista Zeno 3, la seggiovia Monte Gomito e la seggiovia Tre Potenze in Val di Luce con le piste Celina Seghi e Tre Potenze.

Attivo per il rientro il collegamento Ovovia / Val di Luce. Segnalati aperti anche noleggi, scuole di sci e rifugio le Rocce; presso tale rifugio sarà organizzata oggi una grigliata in memoria di Paolo e Alberto, due amici della zona prematuramente scomparsi. "Tutto il ricavato dell’evento – dicono i promotori – sarà devoluto in beneficenza".

Giuliano Pasquesi