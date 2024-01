Stessi punti di una stagione fa

I punti sono gli stessi della scorsa stagione a questo punto, ovvero 16 dopo 18 giornate. Era, allora come ora, gennaio e, allora come ora, il Sassuolo non se la passava granchè bene, al diciassettesimo posto con solo tre squadre alle spalle e uno score di quattro vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Stesso score di questo primo scorcio di stagione 2023/24 (unica differenza, questo Sassuolo ha segnato 8 gol in più di quello di un anno fa, ma ne ha subiti 33 anziché 28) e posizione di classifica migliore (16mo posto, anziché 17mo) ma solo in apparenza. Già: i conti, i neroverdi, devono farli con chi li segue e qui sta il problema, dal momento che chi segue è terribilmente vicino. Al Sassuolo della scorsa stagione i 16 punti dopo 18 giornate valevano infatti un robusto +7 sulla zona retrocessione, a questo gli attuali 16 punti garantiscono un vantaggio decisamente più esiguo, ovvero un modesto +2, né vale l’obiezione che i neroverdi hanno quattro e non tre squadre dietro, dal momento che due di queste sono 2 punti sotto, una è a -3 e l’ultima in classifica – la Salernitana, che ha riaperto i giochi in coda sbancando Verona – è solo 4 punti sotto i neroverdi. Inevitabile, del resto, che chi fosse sul fondo risalisse e accorciasse, visto che la squadra di Dionisi ha confezionato a loro beneficio un dicembre (quasi) sottozero: cinque partite e un punto per i neroverdi che si sono visti sorpassare da Genoa e Udinese e rispetto ai quali hanno fatto punti praticamente tutti. Anche chi, come Verona (5 punti nelle ultime 5 gare), Cagliari e Salernitana (4) e Empoli (3) continua ad inseguire un Sassuolo ormai nel mirino, e chiamato a scuotersi da qui ai prossimi – difficilissimi – turni di campionato che li opporranno da qui a fine gennaio a Fiorentina, Juventus e Monza.

s.f.