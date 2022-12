"Strada 568 inadeguata"

Sistemare in tempi certi e brevi la ex strada statale 568 è la richiesta pressante che viene dai consiglieri regionali Pd Palma Costi e Luca Sabattini, che accusano: "L’arteria è stretta e spesso teatro di incidenti con mezzi pesanti che bloccano il traffico, come successo pochi giorni fa. Deve essere inserita da Anas fra gli interventi della rete nazionale per accedere più facilmente ai finanziamenti statali". Si tratta di una importante arteria che da San Felice attraversa Camposanto e il fiume Panaro, prima di virare e raggiungere Crevalcore, consentendo il collegamento più diretto col bolognese. "Le dimensioni della carreggiata – accusa la Costi – sono totalmente inadeguate". Anas ha in previsione sul tratto 4 interventi di tombamento del canale Dogaro. "La Regione – sollecita la Costi – spieghi quali azioni intenda intraprendere affinché la 568 sia individuata come intervento prioritario e possa accedere ai finanziamenti statali per provvedere al tombamento e ampliamento di questa strada".

Alberto Greco