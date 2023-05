Strage di Corinaldo, condannato anche l’ottavo giovane della banda

E’ arrivata la condanna anche per l’ottavo membro della banda dello spray che avrebbe agito alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese, ha preso 10 anni e 5 mesi di carcere per la strage di Corinaldo, quella dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. La sentenza è di ieri, emessa dalla gup Francesca De Palma, e l’imputato (assente in tribunale) procedeva con il rito abbreviato. Il verdetto è arrivato a cinque mesi da quello che, in Cassazione, ha visto ormai le condanne definitive per il resto della banda, sei giovani poco più che ventenni, tutti della Bassa Modenese (un settimo del gruppo è morto in un incidente stradale prima che finisse a processo), e a più di cinque anni dai tragici fatti. I sei avevano preso condanne fino a 12 anni di carcere. I pubblici ministeri Valentina Bavai e Paolo Gubinelli avevano chiesto per Marchi una condanna a 12 anni ma la sentenza è stata minore pur riconoscendo tutte le accuse sostenute anche al resto della banda, ad eccezione dell’associazione a delinquere, quali l’omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni.