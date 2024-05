"Strappati i manifesti elettorali. Il centrodestra sempre nel mirino"

‘La millantata democrazia, uno schiaffo all’ipocrisia’. Con un post non privo di accenni polemici Stefano Ferri, candidato per la Lega ai consigli comunali di Maranello e Fiorano, segnala come a Fiorano siano stati strappati alcuni manifesti elettorali del centrodestra – come da foto che lo stesso Ferri ha diffuso sui social – e, interpellato, aggiunge come episodi analoghi si stiano verificando, "come purtroppo era del resto accaduto anche in passato", anche a Maranello. Malcostume ingiustificabile ed altrettanto diffuso, quello di strappare o danneggiare i manifesti elettorali, nei confronti del quale si alza, anche in questo caso, condanna unanime e trasversale. Tra i tanti anche il candidato sindaco del centrosinistra fioranese Marco Biagini, che non va troppo per il sottile nel definire "quelli che strappano i manifesti imbecilli". Ci sono, argomenta Biagini, "idee diverse, stili diversi, opzioni diverse per andare a votare, ma la delegittimazione dell’avversario tramite atti come questi, che sono anche reati, non deve appartenere al dibattito democratico. La campagna elettorale si accende, ma nulla deve cedere all’ignoranza di chi pensa che "togliere" le altre idee sia legittimo". Delle bravate degli anonimi ‘strappatori’ era stata vittima anche Maurizio Prandi, candidato sindaco del centrodestra formiginese, ormai più di un mese fa, ed aveva espresso ferma condanna in merito ad "un gesto – disse - di inciviltà e ignoranza".

s.f.