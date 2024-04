Strappato il manifesto di Prandi: "Volto lacerato, gesto incivile"

"Un gesto di inciviltà e ignoranza". Così il candidato sindaco del centrodestra formiginese Maurizio Prandi a proposito di quanto accaduto in via San’Antonio, dove un suo manifesto elettorale è stato strappato da ignoti. "Non si tratta di un evento casuale, dal momento che è stato accuratamente rimosso l’ovale del viso del candidato sindaco del centrodestra unito", spiega il candidato sindaco, che registra come "il clima di questa campagna elettorale non si prospetti dei migliori". A suo avviso infatti, "strappare un manifesto con l’idea, di più, il volto stesso di chi la pensa in modo diverso è indice di inciviltà, di ignoranza e di nessun senso democratico. Mi auguro di non dover più assistere a episodi inqualificabili di questo tipo e che nei prossimi mesi il confronto sia corretto e rispettoso". Possibile sull’episodio torni già domani sera, alle 20,30 a Corlo dove, presso il teatro parrocchiale,Prandi incontra i residenti delle frazioni, il cui sviluppo è uno dei punti forti del programma di centrodestra. In quest’ottica va letto anche il recente incontro tra Prandi e Giuseppe Manfredini, candidato sindaco per il centrodestra a Fiorano, per mettere a punto una strategia comune per Ubersetto, zona di confine tra i due Comuni. "Lo sviluppo industriale della zona – dice Prandi – non è integrato, ma è in totale contrasto con il residenziale. Problemi di inquinamento, di traffico e di viabilità purtroppo caratterizzano la zona, nei confronti delle quale metteremo in in campo una strategia condivisa con i Comuni limitrofi".