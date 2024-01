Studente accoltellato sulla corriera, si indaga per tentato omicidio

Modena, 18 gennaio 2024 – Si indaga per tentato omicidio dopo l’accoltellamento di uno studente 17enne su una corriera di Seta. A farlo sapere è la procura di Modena attraverso una nota firmata dal procuratore capo Luca Masini. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia locale nella quasi flagranza di reato; le ipotesi sono di rapina aggravata dall’uso di un’arma, dall’averla commessa su un mezzo di trasporto pubblico e, appunto, tentato omicidio aggravato. Questi elementi emergono da una nota diffusa nella giornata di oggi dal procuratore capo di Modena Luca Masini nella quale viene anche ricostruita la dinamica dei fatti, fornita dalle telecamere interne della corriera Seta: l’aggressore, seduto dietro la vittima, ha improvvisamente sollevato dal collo quest’ultima, colpendola al collo, al volto ed alla mano utilizzata per proteggersi con il coltello. A quel punto il 17enne ha consegnato il portafoglio all’aggressore per poi trovare la via di fuga soltanto quando gli altri giovani spaventati si sono allontanati. La polizia locale intervenuta immediatamente ha fermato l’indagato direttamente sulla corriera. L’aggressore è in carcere, il 17enne ferito si trova in terapia intensiva al Policlinico.