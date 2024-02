Studente travolto in autostazione. Spintoni per salire sull’autobus, finisce con un piede sotto la ruota

Erano fermi sulla banchina, in attesa dell’arrivo della corriera. Come purtroppo spesso avviene hanno iniziato a spintonarsi per riuscire a salire per primi sul mezzo pubblico e aggiudicarsi i posti ‘migliori’. A causa dei noti e pericolosi comportamenti, però, uno degli studenti, un ragazzino di 15 anni è caduto a terra proprio sulla corsia mentre sopraggiungeva il mezzo.

L’autista, seppur procedendo a bassissima velocità, non è riuscito ad evitare il peggio, finendo per travolgere un piede allo studente. L’ennesimo incidente che ha coinvolto minori si è verificato lunedì mattina in autostazione. Lo studente, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate, ovvero un frattura alla caviglia. Ora gli accertamenti su quanto accaduto sono in mano agli agenti della polizia locale, subito intervenuti sul posto.

L’incidente si è verificato al termine delle lezioni quando, come noto, gli studenti affollano la stazione delle autocorriere per salire a bordo dei mezzi pubblici. Il gruppo di studenti in questione era in attesa della corriera Seta, diretta a Mirandola. Il mezzo stava entrando in stazione per caricare gli studenti e, contemporaneamente, è andato in scena il noto e pericoloso ‘teatrino’. I ragazzini avrebbero iniziato a spintonarsi, avvicinandosi troppo alla corsia e facendo perdere l’equilibrio ad uno dei loro compagni che è finito con il piede sotto la gomma della corriera. Fortunatamente il mezzo procedeva a bassissima velocità, essendo in procinto di fermarsi per caricare gli studenti. Nel percorrere questi metri, però, nella ‘calca’ la corriera è finita appunto con una gomma sul piede del minore.

Il personale Seta, sempre presente sul posto per regolare le partenze e gli arrivi si è subito attivato, chiamando il 118 e sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ragazzino è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale mentre gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito i video delle telecamere dell’autostazione e di quelle installate sul mezzo pubblico, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Seta raccomanda di mantenere i giusti comportamenti in autostazione poiché quanto accaduto avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Per quanto il mezzo andasse piano, l’epilogo avrebbe potuto essere diverso. Seta invita quindi gli studenti a fare attenzione. L’autista non avrebbe in alcun modo potuto evitare l’accaduto.

"Invitiamo i giovani ad adottare comportamenti opportuni, prudenti e non sottostimare il pericolo perchè si possono avere conseguenze anche gravi" spiega Seta.

Valentina Reggiani