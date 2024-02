Studenti a sorpresa alla Cra Ramazzini

Festa di carnevale nei giorni scorsi alla Cra Ramazzini di Modena, gestita dalla cooperativa sociale Domus Assistenza (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia). Gli alunni della classe 1° N – indirizzo servizi per l’assistenza sociale e sanità – dell’istituto Cattaneo-Deledda di Modena, accompagnati dalle docenti Sara Costa e Valentina Bianchi, hanno animato una mattinata speciale per i 68 ospiti della struttura. Dopo aver distribuito a tutti i presenti una fetta della torta gelato offerta dalla scuola, gli studenti hanno dapprima invitato gli anziani a decifrare un ’cruci-carnevale’, poi hanno organizzato una tombola. "Per i nostri residenti è stata un’occasione di apertura al territorio e incontro con le generazioni più giovani – dichiara Ana Alba Lopez, animatrice della Cra Ramazzini – È stata una giornata diversa dal solito, divertente e molto stimolante sia per i nostri ospiti che per noi operatori". "Ringraziamo la cooperativa Domus Assistenza e la dirigente scolastica del Cattaneo-Deledda Alessanda Zoppello per aver offerto questa opportunità formativa ai nostri studenti – aggiunge la docente Sara Costa – Per i ragazzi è molto utile vivere esperienze sul campo e conoscere strutture di questo tipo, che possono rappresentare uno sbocco lavorativo".