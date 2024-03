Studenti addetti alle pulizie delle scuole a Montombraro

Dopo la manutenzione al verde sulla rotatoria all’incrocio della strada provinciale 623 del Passo Brasa in località Crociale, avvenuta lo scorso febbraio, che ha visto impegnati studenti della sede di Montombraro dell’IIS Lazzaro Spallanzani, assieme ai cantonieri del Comune e a Stefano Minelli, allievi dell’Istituto di agraria, che ha sede nella frazione Montombraro, puliranno le aiuole pubbliche di Montombraro e alcune del capoluogo, come hanno fatto in passato. "Questo in forza di una convenzione – spiega l’assessore Susanna Rossi Torri –, sottoscritta qualche anno fa, fra il Comune e l’Istituto scolastico superiore. È un servizio importantissimo, perché, in questo modo abbiamo le aiuole ordinate e pulite sia a Montombraro che a Zocca, e anche perché vedere i ragazzi lavorare per il proprio paese ha una funzione doppiamente educativa. Sono un esempio importante". L’Istituto professionale Spallanzani di Montombraro da decenni è un punto di riferimento per la formazione scolastica, frequentato da studenti non solo del territorio zocchese, ma anche da altri comuni. Offre un’ampia gamma di corsi e di programmi di studio. Via via si è arricchito di nuovi indirizzi: il Tecnico agrario nelle due articolazioni Produzioni e Trasformazioni e Viticoltura ed Enologia, l’indirizzo professionale Enogastronomico con le articolazioni Cucina, Sala/Bar, Accoglienza e Pasticceria. A partire dal prossimo anno scolastico, si aggiungerà un nuovo indirizzo, anche questo unico in tutta Italia: il quadriennale del Turismo agroalimentare sostenibile STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts and Maths).

w. b.