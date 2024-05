Suggerisce il voto disgiunto. Candidata spiazza i dem

C’è chi all’elettore lo suggerisce di nascosto. E chi invece lo sostiene apertamente, come Urania Dekavalis (nella foto a destra), candidato al Consiglio comunale di Modena con il Partito democratico, che nel suo messaggio elettorale che circola nelle chat esplicita che non disdegnerebbe il voto disgiunto. Si tratta di un’opzione elettorale di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi che consente di separare il voto al candidato sindaco da quello dato al partito, così da consentire all’aspirante consigliere di allargare il proprio bacino di consensi. Possibilità legittima naturalmente, il problema è che però nel Pd e i suoi alleati si è insinuato nelle ultime settimane il timore che qualcuno possa attivare l’operazione ‘voto divaricato’ per depotenziare Massimo Mezzetti (mai iscritto al Pd) e indurlo a più miti consigli quando si dovrà, in caso di vittoria, negoziare sui temi della consigliatura. Dekavalis non sembra farlo con questo spirito (i sicari veri lo praticano con il favore delle tenebre), però nel partito il suo testo ha fatto sobbalzare chi ha notato che non viene mai citato il nome di Mezzetti nonostante Dekavalis non sia una semplice cittadina con aspirazioni politiche, ma la segretaria del circolo di Albareto e componente della segreteria comunale del partito, quindi una persona ai vertici del Pd locale. Si presenta dicendo che si candida al Consiglio comunale di Modena "con convinzione e entusiasmo. L’attivismo politico e la partecipazione alla comunità del mio territorio sono stati al centro del mio impegno di questi anni e di quelli che verranno".

Segue invito ad apporre il nome ‘Ura’ accanto al simbolo del Partito democratico "e troverai in me un’interlocutrice pronta ad ascoltarti e ad agire per il bene comune e per una Modena proiettata al futuro e più giusta".

In coda al messaggino tuttavia conclude con un N.B: "Se preferisci fare il voto disgiunto, metti semplicemente una X su qualsiasi candidato sindaco e scrivi URA affianco al Partito Democratico, senza barrare nessun simbolo di partito".

Gianpaolo Annese