Sul palco del Facchini grande successo per la musica classica

MEDOLLA

Soddisfacente bilancio di presenze per il teatro comunale "W.Facchini" di Medolla, che si conferma come un contenitore culturale capace di arricchire orizzonti e proposte e che, per quanto riguarda la programmazione cinematografica, assume una valenza sempre più comprensoriale, visto il ridotto numero di sale presenti nell’Area Nord. Pur rimanendo fortemente ancorato alla propria vocazione di teatro di tutta la comunità medollese, il Facchini oggi è una realtà apprezzata, che ha il suo punto di forza tra gli appassionati della settima arte. Nei primi quattro mesi dell’anno, infatti, il cartellone cinematografico è stato seguito da una media di 135 spettatori ad appuntamento, che aumentano a 146 per quel che riguarda i tre film proiettati per la rassegna "Cinema scuole". Ma non sono state solo le pellicole di qualità, molte delle quali trionfatrici o candidate agli Oscar e agli altri grandi premi internazionali, ad attirare gli spettatori medollesi e non solo. Ad incrementare le presenze hanno contribuito anche i concerti di musica classica, con una media di 83 spettatori.

al.g.