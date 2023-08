Sulla parete della nuova palestra Chiesi e Fx, una quercia all’ex Amcm "Qui un dialogo tra uomo e natura"

Un’enorme quercia a colori blu-verdi e neri disegnata su una superficie di ben 300 metri quadrati, una "tela" all’aperto lunga 30 metri e alta 11. E’ questa l’immagine che tra un mese accoglierà i visitatori alla piazza della Creatività presso l’ex Amcm tra le vie Sigonio, Peretti e Buon Pastore. Entrando da via Sigonio, infatti, l’enorme albero svetterà sulla facciata della moderna palestra già realizzata e aperta dal prossimo ottobre a due passi dalla vincolata ’Palazzina Sigonio’ che invece è ancora in degrado. Ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi hanno presentato il via ai lavori, affidati agli artisti Andrea Chiesi – modenese, nome di spicco dell’arte italiana – e al collettivo FX, noto gruppo di street artisti fondato nel Reggiano nel 2010. Ieri, in una giornata piovosa Simone Ferrarini del Collettivo FX era già sui ponteggi a stendere il primo strato di intonaco sul quale poi il gruppo lavorerà per realizzare questo "albero d’artista". Chiesi, che per la prima volta si cimenta sul grandissimo formato dopo decenni di opere da "interno", lavorerà all’ex Amcm con gli street artisti: l’autore visivo modenese è stato scelto dall’assessorato alla cultura nel 2021 per inaugurare con la personale "Natura Vincit" lo spazio ex San Paolo di via Selmi e nella occasione tra le opere principali c’era un foglio a inchiostro su carta raffigurante proprio una quercia. "Quella era una delle opere più importanti della mostra – spiega Chiesi, scelto dal Comune per la commissione cui seguirà anche una donazione alla decorazione del vicino Supercinema estivo – così ho pensato di adattarla per questa nuova commissione che mi ha chiesto il Comune insieme a FX. L’opera in questo caso si sviluppa ovviamente in orizzontale, allargando i rami e mostrerà tutta la maestosità e bellezza di questo grande albero, suggerendo riflessioni sul rapporto tra uomo e natura nel cuore del comparto ex Amcm. Io ho lavorato molti anni, a partire da inizio carriera, sui paesaggi urbani e architettonici poi negli ultimi tempi ho focalizzato la mia ricerca sulla natura, qui declinata visivamente su una architettura. Non ho esperienza sul grande formato che realizzeremo con vernici resistenti, io finora al massimo ho dipinto su tele grandi due metri per tre mentre il Collettivo FX è invece specializzato nell’arte pubblica". Il Muzzarelli e Bortolamasi spiegano: "Noi siamo per natura degli sperimentatori e quindi all’ex Amcm stiamo rigenerando anche sperimentando. Lasceremo un segno qui, dove tra settembre e ottobre inaugureremo il teatro delle Passioni, la piazza della Creatività dedicata alla famiglia Panini e i nuovi parcheggi". Nell’area intanto proseguono i lavori: mentre cresce il verde si vedono anche le fondamenta della palazzina da sei piani in costruzione sulla piazza. Vicino al murales invece la storica palazzina Sigonio, non parte del progetto comunale, verrà restaurata da privati e adibita a uffici o appartamenti sotto il controllo della Soprintendenza.

Stefano Luppi