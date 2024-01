Sulle piste 40 cm di neve: "E adesso arriva il gelo"

40 cm di neve fresca e primi 120 partecipanti ad una settimana bianca: la prima settimana dopo le feste natalizie è iniziata nel modo migliore nel Comprensorio sciistico del Cimone. "Contro le previsioni catastrofiche -commenta Luciano Magnani, presidente del comprensorio- ecco la dimostrazione che resta valido il nostro detto ‘L’inverno non lo ha mai mangiato il lupo’, con tanta neve e soprattutto temperature idonee alla stagione". Oggi infatti è previsto un calo del termometro con minime sottozero in tutta la regione con gelate anche intense sull’Appennino (dai meno 4 a valle ai meno 11 sulle vette). "Nei prossimi giorni - confermano dal Cimone - le temperature resteranno rigide per tutta la settimana, permettendo agli impianti generatori di neve di consolidare un ottimo manto nevoso sulle piste. Insomma quello che serve per un weekend sugli sci". Già ieri ha iniziato a sciare sul Cimone il primo gruppo di 120 sciatori provenienti da Barga (Lucca) per la prima Settimana Bianca del 2024, cui ne faranno gradualmente seguito altre da tutta Italia ed alcune dall’estero, in anticipo rispetto lo scorso anno quando la neve arrivò dal 22 gennaio. Aperte le piste di Passo del Lupo, Lago Ninfa, Cimoncino e Polle. La nevicata ieri sera era scesa fino ai 700 metri di quota di Pievepelago e Sestola. ‘Un risveglio degno di gennaio sul nostro Appennino’ commentava ieri Emilia-Romagna meteo.

Il livello aveva raggiunto i 35 centimetri di neve sulla strada provinciale 324 a Frassinoro nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia della strada. I tecnici provinciali, anche in vista del freddo in arrivo, raccomandano ‘prudenza per chi si mette alla guida sulle strade montane, specialmente nelle ore pomeridiane e serali’, ricordando inoltre ‘l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo’ dato che ancora vi sono stati automobilisti con mezzi non idonei trovatisi in difficoltà a bordo strada. Segnalati alcuni ritardi nel servizio di spalata neve in Appennino, dove i livelli neve non sono stati omogeni nelle diverse vallate. In giornata le precipitazioni sono finite con la neve che si è assestata solo sopra gli 800-900 metri di quota, dopo piogge a valle (raggiunti i 68 mm a Maserno di Montese). Sulla vetta del Cimone il termometro era sceso a meno 5 gradi, e la superficie del lago Santo (a 1500 metri di quota) è tornata a ghiacciarsi. Nonostante la nevicata, domenica pomeriggio a Fiumalbo si è tenuta l’ultima spettacolare iniziativa del periodo natalizio, con la ardita discesa della Befana (a cura di esperti scalatori del Soccorso Alpino Emilia-Romagna) dal campanile della chiesa parrocchiale, con successiva distribuzione di dolciumi e doni ai bambini.

g. p.