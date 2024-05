Summer camp, al via i centri a tutto sport

"Più Sport – Ginnastica per tutti" ed "Adastra" A.S.D. presentano "Summer Camp 2024", centri estivi multisport organizzati a Vignola, Spilamberto, Solignano Nuovo, Colombaro e Piumazzo. Oltre a ciò, verrà avviato ad Ubersetto un camp (della durata di un mese) dedicato esclusivamente al calcio. Tutti i centri estivi partiranno a giugno (per terminare a settembre), sono rivolti alla fascia d’età compresa tra i 3 ed i 13 anni, ed hanno inoltre il supporto della Regione Emilia Romagna per quanto concerne il progetto Conciliazione vita-lavoro; quest’ultimo ha come obiettivo il riconoscimento di un contributo economico alle famiglie (fino ad un max di €300,00 con Isee inferiore ad € 24.000) volto a sostenere un’importante partecipazione ai centri estivi, favorendo le opportunità di socializzazione, apprendimento ed integrazione. In tutte le sedi dei vari centri estivi, verranno utilizzate strutture idonee allo svolgimento delle attività, sportive e non, nello specifico: palestra e cortile scuola "Paradisi" (Vignola), parrocchia e sede A.C.D. Solignano, parrocchia di Piumazzo, fattoria didattica "La Fontana" (Spilamberto), campo sportivo (Colombaro). Durante i mesi dell’evento, gli iscritti potranno usufruire di laboratori creativi con settimane a tema, olimpiadi multisport, aiuto compiti, gite in autobus, giornate in piscina, uscite sul territorio e momenti di relax.