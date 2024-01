"Svaligiato il mio negozio, ora ho paura"

Sapevano già quello che volevano rubare: sono entrati nel negozio forzando la porta di ingresso, presumibilmente con un piede di porco, hanno letteralmente fatto razzia di una determinata marca di profumo, Montale, e di altri oggetti di valore, selezionati con cura. E se ne sono andati. Sembrerebbe un furto eseguito da professionisti e su commissione quello con scasso commesso la notte scorsa ai danni del negozio ‘Raimondi’, che si trova sotto al portico della centralissima piazza Garibaldi. Il bottino che i ladri hanno portato via è ingente: l’inventario è ancora in fase di definizione, ma ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro. "Come ogni mattina mi sono recata in negozio – racconta la titolare Angela che dal 1995 ‘veste’ di bello e di gusto cosmopolitano la piazzetta – e ho trovato la porta socchiusa. Ho pensato che mio marito mi avesse preceduta. Il negozio era perfettamente in ordine. Poi ho visto a terra un cartellino e ho guardato la parete sinistra, dove teniamo tutti i profumi di Montale. Spariti. Sono corsa a vedere dove teniamo il magazzino: svaligiato. Mi sono guardata intorno, in quelle che sono le mura ‘domestiche’ della mia ‘seconda casa’: solo una teca trasparente non era al suo posto, il resto era perfetto. Solo che da sotto quella teca mancavano oggetti molto preziosi. Più passavo al setaccio le pareti più mi accorgevo delle cose che mancavano, dagli anelli al cachemire. Hanno selezionato con cura quasi ‘maniacale’ quello che volevano prendere. Sono rimasta immobilizzata, mi sono improvvisamente sentita impaurita e insicura in ‘casa mia’, che era stata violata".

"Quando mi hanno avvisato che c’era stato un furto, correndo in negozio mi immaginavo di trovare tutto a soqquadro - prosegue il figlio Andrea -. Invece era tutto in un ordine ‘maniacale’. Proprio il giorno prima avevo rifornito lo scaffale dei profumi di Montale: hanno spostato i tester, preso i profumi, e riposizionato i tester. Le scatole portate ve sono varie centinaia". Sul posto sono giunti i Carabinieri: "Ci siamo informando su tutte le telecamere pubbliche e private che sono presenti qui e le vie limitrofe – racconta Andrea - dove probabilmente c’era qualcuno ad aspettare la banda: per portare via tutta quella merce erano sicuramente tre o quattro e devono avere avuto un mezzo su cui caricarla". "Siamo nel centro pulsante di Carpi, tra bar, case, appartamenti e nessuno ha sentito nulla - continua la madre Angela -. Io ho paura adesso, non siamo più sicuri nelle nostre case e neanche al lavoro. Un furto analogo era avvenuto ai danni di una collega della pianura: e anche in quel caso i ladri hanno fatto razzia solo del profumo Montale".

Maria Silvia Cabri