Sventrano la vetrata di Special Pizza

Spaccata notturna presso ‘Special Pizza’ di via Andrea Costa. Ignoti, nella notte tra giovedi e venerdi, si sono serviti di un tombino per frantumare la vetrata della porta e introdursi nel locale, mettendolo a soqquadro e svellendo il registratore di cassa, all’interno del quale c’erano tuttavia solo i pochi spiccioli lasciati prima della chiusura dai proprietari del locale. Ben più ingenti i danni alla porta d’ingresso, il cui vetro è andato in frantumi complice il pesante tombino di ghisa usato come ‘ariete’ dai malviventi per individuare i quali potrebbero risultare utili le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza posto a guardia del locale. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione cittadina, presenti sul luogo per i rilievi del caso.