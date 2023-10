Svincolo, si cambia. "Adesso più sicurezza"

Apportate modifiche allo svincolo, che si trova in comune di Bomporto, tra SP2 "Panaria Bassa" e SP 255 di San Matteo della Decima - Nonantolana. Da lunedì, infatti, si è deciso di intervenire su un altro punto critico della sofferente viabilità provinciale, quella che collega i comuni dell’area nordorientale al capoluogo. Attraverso una differente segnaletica e con l’uso di dispositivi di separazione delle corsie, gli automobilisti da inizio settimana si sono trovati rimodulata la corsia di immissione sulla strada provinciale 255 in direzione Modena, per chi proviene da Bomporto. Di "intervento necessario – parla la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – perché nelle ore di punta l’immissione per chi proviene da Bomporto era pericolosa e disordinata", sebbene la stessa non fosse stata coinvolta nella programmazione di questo intervento, appreso – peraltro – in maniera informale. La criticità, tuttavia, non era sfuggita ai tecnici della Provincia di Modena che avevano colto quanto "la situazione di questi ultimi anni – informa una nota ufficiale dell’amministrazione provinciale – soprattutto negli orari di punta, sia caratterizzata da manovre di affiancamento su più file da parte dei veicoli provenienti dalla Panaria Bassa, a discapito di quelli in transito sulla provinciale 255 provenienti da Nonantola, creando lunghi incolonnamenti. Per questa ragione si è deciso di procedere – sottolineano i tecnici – con un intervento che migliori questa situazione". La speranza per i tanti che quotidianamente si recano al lavoro verso Modena è che questo provvedimento parziale consenta un deflusso più regolare dei veicoli e l’attesa per il superamento dello svincolo si velocizzi.

La Provincia, nel frattempo, raccomanda prudenza durante la fase di messa in esercizio della nuova viabilità ed invita gli automobilisti a prestare attenzione alla conformazione che assumerà l’innesto. L’intervento in questa fase iniziale avrà carattere sperimentale e verrà perciò costantemente monitorato dai tecnici della Provincia di Modena per valutarne l’effettiva efficacia e decidere, quindi, se renderlo permanente o se si dovranno ipotizzare e adottare - in seguito - soluzioni più strutturali, che allevino definitivamente il disagio rappresentato da chi transita da questo autentico imbuto.

Alberto Greco