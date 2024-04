Symbol Amatori batte Scandiano e continua a sognare

SYMBOL AMATORI

5

ROLLER SCANDIANO

3

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Pozzetto, Manca; all.: Farina.

ROLLER SCANDIANO: Vecchi, Ranati, Montecroci, Busani N, Deinite, Rocha Bouza, Cinquini, Barbieri, Busani R., Raveggi; all.: Cupisti.

NOTE: Espulsi: Beato (M) e Cinquini (S) per due minuti.

MARCATORI: 1à tempo Busani N. al 10’39", Cinquini al 11’32", De Tommaso, al 12’35"; 2° tempo Deinite al 3’24", Bozzetto al 7’25", Pochettino al 8’02", Beato al 9’38", Tudela al 21’21".

Continua a sognare la Symbol Amatori Modena, che batte un roccioso Scandiano al termine di una gara vibrante, e lo raggiunge al secondo posto, tornando di nuovo a sognare la promozione. Non è stata una vittoria facile per la squadra gialloblù, che ha chiuso il primo tempo sotto 1-2, ed ha subito in apertura di ripresa la rete di Deinite, che avrebbe potuto chiudere l’incontro: i ragazzi di Matteo Farina però, hanno saputo mantenere la lucidità necessaria per giocarsela, e con tre reti nel giro di due minuti hanno ribaltato la partita, chiusa dalla rete di Tudela a 3 minuti dalla fine. (r.c.)