Symbol superata da Correggio. Il sogno promozione si infrange

BDL CORREGGIO

6

SYMBOL AMATORI

2

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Castiglioni, Holban, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli, Gabbi, Pedroni, Severi; all.: Granell.

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Pochettino, Tudela, Pozzetto, Manca; all.: Farina.

NOTE: Espulsi: Beato (M) e Righi ( C) per due minuti.

MARCATORI: 1° tempo Righi al 4’22’’, Amatulli al 9’44’’, Pedroni al 20’01’’; 2° Tempo Pochettino al 6’37’’, Menendez al 13’24’’, Amatulli al 17’43’’, De Tommaso al 18’26’’, Pedroni al 18’34’’.

Correggio si conferma bestia nera della Symbol Amatori, a cui infligge una tennistica sconfitta per 6-2 che suona come una quasi sicura permanenza in A2 dei gialloblù: con Novara quattro punti avanti, a sole tre gare dalla fine, alla Symbol potrebbero non bastare i nove punti in palio. Peccato perché con questa sconfitta, si infrange il sogno di rimonta dei modenesi, che però devono soprattutto recriminare sul pessimo inizio di campionato. Si conclude anche il torneo di serie B, con la Pico Mirandola promossa alle Finali Nazionali, dove disputerà un girone con Amatori Vercelli, Il Trissino A ed una quarta che uscirà da uno spareggio. A2, 14^ G.: Montecchio Pr. Novara 3-4; Thiene – Sandrigo 8-3; R. Bassano - Breganze 4-4; Seregno – Scandiano 4-7; Correggio - Symbol Amatori 6-2. Classifica: Novara punti 31, Symbol, Scandiano e Thiene 27, Correggio 24, Breganze 23, R. Bassano 22, Montecchio Pr. 17, Seregno 9, Sandrigo 5. Hockey B, 10^G.: Pico Mirandola – Cremona 10-1; Correggio – Amatori MO 6-8; Amatori PS – Scandianese 2-3. Classifica: Pico Mirandola punti 23, Correggio 20, Amatori MO 16, Scandianese 15, Cremona 12, Pesaro 1

r.c.