Tagliavini oltre il 71%. Rieletto anche Galli

A Savignano e Marano si riconfermano sindaci i due primi cittadini uscenti, rispettivamente Enrico Tagliavini (nella foto) e Giovanni Galli. Grandissima e comprensibile la gioia di entrambi. Tagliavini, in particolare, cinque anni fa era stato eletto sindaco con un solo voto di differenza. Questa volta, invece, si è riconfermato con il 71,53% dei consensi, una percentuale "bulgara" sullo sfidante Liborio Pettinella. In unità di voti validi, sono stati 3.081 contro 1.226. Tagliavini ha festeggiato insieme a tutta la sua giunta (riconfermata) fumando un sigaro cubano, lui non fumatore. Poi, dopo una campagna elettorale molto tesa, a fine giugno ha anche annunciato che si prenderà una settimana di ferie. "Dedico questa vittoria – ha detto – a tutta la mia giunta. Senz’altro – ha aggiunto – in questa riconferma ha premiato il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni e la campagna elettorale che abbiamo fatto sempre pensando al nostro programma". Sul fronte maranese, Giovanni Galli ha dovuto dividersi tra il brindisi e l’emergenza – gas, ancora in via di rientro. La sua lista è stata premiata con un 56,39% dei voti validi. La sua avversaria, la new entry Francesca Graziosi, si è comunque fermata a un dignitoso 43,61%. "Dedico questa vittoria – ha commentato Galli – a tutta la comunità maranese. Credo abbiano premiato la mia rielezione sostanzialmente tre fattori: il riconoscimento del lavoro fatto negli ultimi cinque anni, una nuova squadra credibile per competenze e professionalità, il programma convincente, che mette al centro obiettivi fondamentali per il nostro paese".

m.ped.