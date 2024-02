Tagliò le gomme a dieci auto. Identificato il vandalo della notte

Individuato e denunciato il vandalo che tra giovedi e sabato si è reso protagonista di danneggiamenti nei confronti di diverse auto in sosta, cui sono stati squarciati gli pneumatici, e di numerosi negozi del centro cittadino, le cui serrature sono state rese inservibili obbligando agli straordinari, dopo i gommisti, anche i fabbri. Venticinque le denunce, a dar conto di vandalismi, che, oltre ai danni alle auto e ai negozi, segnalavano anche imbrattamenti tramite l’utilizzo di materiale organico maleodorante di dubbia provenienza. Al netto dell’ovvio disappunto delle vittime, già da sabato correva con una certa insistenza la voce che l’autore dei vandalismi fosse stato ripreso dalle tante telecamere poste a guardia di strade e piazze del centro cittadino, e si trattava evidentemente di una voce non priva di fondamento, dal momento che le indagini condotte dai Carabinieri della stazione cittadina e dagli agenti della Polizia Municipale hanno dato frutto in tempi ragionevolmente brevi. Ieri, infatti, l’individuo è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento oltre che per la rimozione di un apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro, ovvero un estintore, prelevato da un cantiere ed utilizzato per imbrattare un veicolo con la polvere antincendio. A margine del positivo esito delle indagini, il Sindaco Gian Francesco Menani ha voluto sottolineare da una parte l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, dall’altra la velocità con la quale sono state condotte le stesse, "che hanno permesso di individuare l’autore di questi gesti che, per un paio di giorni, hanno gettato sconforto e preoccupazione in città".