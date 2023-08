Tari, Comune e Geovest a Finale Emilia: 50 casi analizzati

Dopo le proteste, il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti ha incontrato i rappresentanti delle associazioni Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam.

Si è parlato di cantieri e di Tari. Sul fronte lavori pubblici il sindaco ha illustrato gli ultimi sviluppi su piazza Garibaldi, dove sono ripresi i lavori e si sta procedendo alla posa delle tubazioni per lo scarico dell’acqua piovana. Riguardo la tassa rifiuti ha ricordato che anche per quest’anno l’amministrazione provvederà al rimborso della Tari per le attività di piazza Garibaldi. "Su 7600 utenze sul territorio con Geovest si sta procedendo ad analizzare una cinquantina di situazioni".