"Tari, uno schiaffo ai cittadini vessati e danneggiati"

"Il regolamento Tari e il costo a carico delle famiglie modenesi che in esso viene sancito è la summa di un fallimento soprattutto politico – dice Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia – Di fronte ai sacrifici chiesti, ai danni provocati, e ai disservizi l’amministrazione comunale e il Pd, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali e societarie, sia in Hera che in Atersir doveva fare in modo di giungere ad una riduzione della tariffa. Se ciò non è successo è solo per mancanza di volontà politica. Se la Tari è invariata dal 2017, è anche vero che il servizio è peggiorato sia per i cittadini utenti sia per mancati obiettivi raggiunti. La raccolta differenziata è al palo se non in riduzione da quattro anni, e Modena oggi è tra i comuni meno virtuosi d’Italia nella gestione del ciclo dei rifiuti e agli ultimi posti in termini di riciclo e produzione di indifferenziata. Per questo non ha potuto usufruire nemmeno di meccanismo di premialità concessi ad altri comuni virtuosi. Ci chiediamo perché l’Amministrazione non si è mossa in questi anni, facendo perdere alla città opportunità".