"Taser fondamentali per avere più sicurezza"

"La maggioranza Pd ha ribadito in Consiglio comunale che non esiste un problema sicurezza a Carpi e, sulla base di questo e di altre incredibili ‘arrampicate sugli specchi’, ha bocciato la nostra proposta di dotare nel più breve tempo possibile la Polizia locale delle armi a impulso elettrico (taser)". Federica Boccaletti, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia così commenta il voto negativo relativo alla loro mozione. "Si è parlato di pericolosità del taser, senza considerare verrebbe dato in dotazione agli agenti della Polizia Locale che, ovviamente dopo un’adeguata preparazione e formazione, lo utilizzerebbero solo in caso di assoluta necessità, di iter troppo lunghi e di costi che rischierebbero di essere alti. Ma quale costo è più pesante che essere costretti a vivere in una realtà dove non viene garantito il più basilare dei diritti, la sicurezza? Esprimiamo grande amarezza per l’incapacità del Pd di accogliere una proposta concreta sul tema sicurezza solo perché proviene da Fratelli d’Italia". "Riteniamo il taser uno strumento inidoneo alla concreta situazione di Carpi e del contesto di Unione, se non problematico e anche fonte di rischi potenzialmente superiori ai benefici - replica Maurizio Maio, capogruppo Pd -. Faremo attenzione alle nuove tecnologie, ascoltando ciò che emergerà dal nostro corpo di Polizia locale anche nel confronto le altre realtà, per verificare quali tra quelle disponibili sia la più idonea al loro lavoro. Come, ad esempio, le bodycam. Abbiamo a cuore sia la sicurezza dei cittadini che la sicurezza degli operatori. La mozione invece ci proponeva di aderire tout court, senza motivare la necessità e l’utilità di tale strumento rispetto al contesto locale".

Maria Silvia Cabri